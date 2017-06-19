«АБС ЗЭиМ Автоматизация» рассказала об участии в выставке «Газ.Нефть.Технологии-2017»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняло участие в 25-ой юбилейной международной специализированной выставке «Газ.Нефть.Технологии-2017», проходившей в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо. На стенде компании продемонстрированы образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для различных отраслей промышленности:



• интеллектуальный взрывозащищенный регулирующий электропривод ПЭП-А25000-170-E2А03-2-IICT4-12 УХЛ1 IP68 с КИМ-2;



• интеллектуальный взрывозащищенный многооборотный электропривод ПЭМ-Б250-Е3T66-2-IICT4-12 УХЛ1 IP68 c КИМ-2;



• интеллектуальный взрывозащищенный однооборотный электропривод МЭОФ-250(380)/25-0.25ЦС2-IICT4-10К УХЛ1 IP67;



• интеллектуальный малогабаритный пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИК;



• шкаф управления электроприводами.



Гости выставки проявили большой интерес к оборудованию, представленному в рамках экспозиции компании. Стенд посетили представители крупных нефтегазовых предприятий, таких как ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Татнефть», производителей трубопроводной арматуры, среди которых АО «Благовещенский арматурный завод», ООО «Арматурный Завод» (г. Уфа), ООО «Восточная Арматурная Компания» и др., а также представители крупных инжиниринговых и производственных организаций, проектных институтов – ООО «АК ОЗНА», АО «Нефтеавтоматика», АО «Нефтемаш», ООО «Башгипронефтехим», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» и др. В результате участия в мероприятии были достигнуты договоренности о применении оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в ряде проектов, реализуемых в регионе и за его пределами.



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»