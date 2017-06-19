Новые решения для подключения радиаторов от Uni-Fitt

Бренд Uni-Fitt представил готовое выгодное решение для подключения панельных радиаторов:



• Узлы для подключения панельных радиаторов



• Термостатические головки



• Ниппели и вставки



Узлы Uni-Fitt позволяют подключить стальной панельный радиатор с нижним подключением к трубам, проложенным в нишах стен. Новинка выполнена из латуни CW617W и имеет уплотнения (EPDM). Узлы оснащены шаровыми кранами, с помощью которых можно легко перекрыть систему отопления и демонтировать отопительные приборы. Модификации узлов: угловые и прямые с двумя вариантами присоединения: 3/4» х 3/4'EK, а также 3/4'EK х 3/4'EK. Дополнительно в ассортименте имеются вставки (латунная и пластиковая) и латунные ниппели.



Для комплектации радиаторов с встроенными термостатическими вентилями имеются жидкостные термостатические головки - DX и S с типами присоединения M30х1.5 и RA (для вентилей Danfoss), снабженные специальным фиксатором ограничения или блокировки настройки. Отличие головки DX от модели S – монолитный дизайн корпуса (подходит для использования в помещения с требованиями к гигиене). Каждое изделие в соответствии с международными стандартами проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.



По материалам журнала «С.О.К»