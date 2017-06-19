«Эго Инжиниринг» предлагает клиентам фитингов UNIO

На склад компании «Эго Инжиниринг» поступила большая партия полипропиленовых фитингов UNIO. Широкий ассортимент фитингов, в который входят шесть моделей шаровых кранов, прекрасно подходит для комплектации систем холодного водоснабжения и полива любой сложности. Вся продукция прошла технические испытания и имеет сертификаты соответствия.



Фитинги UNIO не подвержены ржавчине и стойки к влиянию агрессивной среды: водных растворов кислот, щелочей и многих органических растворителей. Монтаж систем водоснабжения и полива с применением этой продукции не требует использования специального оборудования и дополнительных навыков. Стыковка труб происходит в ручном режиме и занимает непродолжительное время. Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок компрессионные полипропиленовые фитинги Unio диаметрами от 20 до 110 мм.



Шаровые краны UNIO выдерживают давление до 16 атмосфер, надежно перекрывая поток воды в системе. Корпус крана, муфта и гайки произведены из высококачественного полипропилена. Уплотнительное кольцо выпускается из натурального каучука, отличающегося высокой пластичностью и упругостью, а зажимная втулка сделана из белого полиацеталя, который имеет низкий коэффициент трения, обладает износостойкостью, ударопрочностью и не подвержен образованию трещин. Запорная арматура UNIO выпускается диаметрами от 20 до 32 мм.



Фитинги и шаровые краны UNIO обладают долгим сроком службы и представляют собой бюджетное решение для организации систем водоснабжения и полива.



По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»