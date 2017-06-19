Статья от ГК «Эльф»: Основные методы уплотнения резьбы

В современных трубопроводных системах используются новейшие материалы и технологии: сшитый и простой полиэтилен, полипропилен, многослойные материалы, коррозионностойкие металлы. Кажется, все направлено на повышение срока службы трубопроводов. Вместе с тем, использование неправильных материалов в уплотнении резьбовых соединений может поставить под вопрос надежность таких трубопроводных систем и обоснованность применения в них современных коррозионностойких материалов, так как затраты на обслуживание и риски внезапных утечек остаются фактически прежними.



Резьбовые соединения – важный элемент трубопроводной системы, и от их надежности зависит надежность системы в целом. Несмотря на распространение альтернативных технологий (пресс- и термосвариваемые фитинги и пр.), резьбовые соединения продолжают коммутировать наиболее ответственную арматуру: краны, манометры, радиаторы, насосы – это и многое другое просто невозможно встроить в систему без резьбового соединения.



В советское время СНиПы по уплотнению резьбы контролировались только для газового хозяйства по требованиям безопасности. Нормы в жилищно-коммунальном хозяйстве соблюдались слабо, да и выбор материалов был, прямо сказать, не широк. Работали, в основном, льном. Сегодня выбор значительно шире.



Современный строительный рынок предлагает множество товаров, предназначенных для уплотнения резьбы. Как не потеряться в разнообразии брендов и технологий, а главное обеспечить надежное уплотнение резьбовых соединений? Это важно и для отдельного домохозяйства, поскольку позволяет устранить риск внезапных протечек, и для жилищной управляющей компании,



так как позволяет осуществлять запуск отопительного сезона и эксплуатацию домов при минимальных издержках на ремонт и восстановление герметичности.



В целом, намечается четкий уход от растительных в сторону полимерных материалов. Однако какого-то единого представления сегодня нет даже у профессионалов, долгие годы работающих в сантехнической отрасли или в продажах сантехнических материалов.



Материалы, представленные на рынке можно разделить на: традиционные материалы, вынужденные комбинации традиционных материалов, полимеры 1-го поколения, полимеры 2-го поколения.



Традиционные материалы



СНиП 3.05.01-85 конкретно приводит в качестве уплотнителя для резьбовых соединений ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе. Наиболее авторитетный СНиП 3.05.02-88 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ предписывает: "Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя”.



1. Льняная прядь со свинцовым суриком на олифе



2. Льняная прядь или нить со специальным герметиком на основе растительных смол, силиконовой пасты или с санитарным силиконовым герметиком



Натуральные ингредиенты, на которые ссылаются вышеуказанные СНиПы редко можно встретить на рынке. Лакокрасочная продукция на натуральной основе вытеснена более технологичными и дешевыми полимерными ЛКМ. Это заставляет монтажников допускать отступления от классической технологии, что существенно снижает надежность уплотнения.



1. Льняная прядь с любой краской, сборка на «сухую прядь» (без краски, лен с фумом)



Полимеры 1-го поколения



Изобретены и введены в практику довольно давно. Широкого распространения не имеют, так как обладают существенными недостатками, прямо влияющими на герметичность соединений.



1. Лента фум



2. Невысыхающие герметики



3. Герметики на основе растворителей



Полимеры 2-го поколения



Изобретены достаточно давно, но востребованы были в сфере обороны и космоса, высокотехнологичного машиностроения. В настоящее время получают широкое распространение благодаря продвижению на открытом рынке.



1. Уплотнительная нить



2. Нить из синтетического волокна, пропитанная специальным герметизирующим составом



3. Анаэробные гели



Вывод



Использование биоразлагаемого материала на растительной основе, такого как лен, совершенно неоправданно в век полимерных трубопроводов. Металлические резьбы так же как и раньше подвергаются коррозии, разрушениям при разбухании льна, так что большинство выгод от применения полимеров в трубопроводных системах может быть нейтрализовано одним только



наличием льна качестве уплотнителя. Наметившийся отход от применения растительных материалов вполне закономерен и оправдан. Потребителю хочется меньше вникать в технологию монтажа, хочется получать качество независимо от сезона и квалификации сантехника. Выбирайте правильные полимерные материалы, недостатки которых не связаны с риском потери герметичности, такие, например, как анаэробные гели или уплотнительная нить. Благодаря им трубопроводы, даже из черного металла, будут служить надежно сезон за сезоном – многие годы.



Авторы Козлов В.М., Козлов Е.В, «Регион Спецтехно»



По материалам пресс-службы ГК «Эльф» (полный текст можно почитать на сайте компании)