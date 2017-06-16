Специалисты Uni-Fitt разработали новые термостатические головки и вентили

Uni-Fitt представил на российском рынке очередные новинки – термостатические головки и вентили. Произведенная в Германии продукция предназначена для подключения отопительных приборов и автоматического регулирования расхода теплоносителя. Терморегулирующая арматура Uni-Fitt идеально подходит ко всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления.



Термостатические вентили с предварительной настройкой с выбором одного из восьми режимов обеспечивают заданное количество потока теплоносителя в системе отопления. Вентили поставляются с заводской настройкой 8. Конструкция вентиля позволяет исключить вероятность возникновения шума. В номенклатуре Uni fitt представлены вентили в прямом и угловом исполнении, а также угловой вентиль с осевым управлением. Конструкция углового вентиля с осевым управлением позволяет расположить термоголовку горизонтально, а не над самим клапаном (как у обычного углового вентиля), что обеспечит более точное поддержание



установленной температуры в помещении. Корпус вентилей выполнен из латуни марки CW617N с никелированным покрытием.



В ассортименте жидкостных термостатических головок представлены две модели – DX и S с типом присоединения M30х1.5, снабженные специальным фиксатором ограничения или блокировки настройки. Отличительной особенностью головки DX от модели S является монолитный дизайн корпуса, благодаря чему головка DX идеально подходит для использования в помещениях с высокими требованиями чистоты (больницы, детские учреждения и т.д). Каждое изделие в соответствии с международными стандартами проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.



По материалам журнала «С.О.К»