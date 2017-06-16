Состоялось открытие производства Viessmann в России

На территории особой экономической зоны ППТ «Липецк» немецкий производитель систем отопления, охлаждения и промышленных отопительных установок Viessmann торжественно открыл свой новый завод по производству водогрейных котлов для промышленного применения. В церемонии приняли участие председатель совета директоров компании профессор д-р Мартин Виссманн, а также ряд высокопоставленных представителей политики и бизнеса из Москвы и Липецка.



Мартин Виссманн обратился к собравшимся (на мероприятии присутствовали 150 гостей) со словами: «Строительство этого завода является значимой инвестицией в российский рынок отопительной техники. Оно символизирует то огромное значение, которое мы придаем сотрудничеству с Российской Федерацией, которая теперь для нас не только рынок сбыта, но и место расположения наших производственных мощностей». Собственник предприятия особо подчеркнул, что компания Viessmann уже почти 20 лет представлена на российском рынке и имеет 6 сбытовых филиалов по всей стране.



После пресс-конференции состоялось торжественное открытие завода. Известно, что в собственное производство немецкий производитель отопительной техники инвестировал свыше 1,5 млрд рублей.



По материалам журнала «С.О.К»