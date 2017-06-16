НПП «ТЭК» начнет сотрудничество с Вьетнамом и Азербайджаном

Как сообщают на предприятии, сразу две зарубежные поездки совершили представители «Томской электронной компании» в конце мая. С 21 по 26 мая был совершен ряд встреч с вьетнамскими компаниями в Хошимине и нефтяной столице Вьетнама – Вунгтау. Представители ознакомились с перспективами в сфере сотрудничества с компаниями нефтегазового направления, выяснили условия и особенности тендеров этих предприятий, узнали варианты взаимодействий с представительствами крупнейших российских предприятий во Вьетнаме.



А с 30 мая и по 4 июня представители НПП «ТЭК» приняли участие в выставке «Нефть и газ Каспия», проходившей в г. Баку (Азербайджан). В рамках деловой программы были проведены встречи с представителем «Oil and Gas Construction» (подразделение компании SOCAR) Руфатом Джафаровым, зам. ген. директора Бакинского НПЗ Расимом Ибрагимовым и с заместителем министра энергетики Азербайджана Натиком Аббасовым.



По словам специалистов, обе поездки прошли продуктивно. Как отметили зарубежные представители, решения «Томской электронной компании» заинтересовали их своим инновационным видением и привлекательными ценами. Руководство НПП «ТЭК» надеется, что в скором времени у предприятия появятся новые зарубежные партнёры и заказчики.



По материалам пресс-службы ООО НПП «ТЭК»