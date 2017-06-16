«Транснефть» включила в реестр продукции оборудование производства «ЭТЕРНО»

Стальные емкости и резервуары для хранения нефтепродуктов объемом от 5 до 100 м³ производства завода «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО) включены в реестр основных видов продукции, закупаемых компанией «Транснефть». Для включения в реестр завод «ЭТЕРНО» прошел инспекционную проверку производства на соответствие стандартам заказчика. Экспертизу технической документации, технологической цепочки изготовления продукции провели специалисты Научно-исследовательского института транспорта нефти и нефтепродуктов («НИИ Транснефть»). Эксперты также приняли участие в испытании опытных образцов оборудования.



«Стремясь к укреплению и расширению сотрудничества, компания ведет работу по освоению новых видов продукции. Внесение стальных емкостей и резервуаров в реестр «Транснефти» позволит Группе ЧТПЗ осуществлять комплексные поставки одному из ключевых заказчиков», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



В реестр «Транснефти» ранее уже были включены девять наименований продукции белых металлургов, в том числе несколько типоразмеров труб, соединительные детали для нефтепроводов, отводы и антикоррозионные покрытия для труб.



Группу ЧТПЗ и «Транснефть» связывают многолетние партнерские отношения. Группа ЧТПЗ участвовала в поставках труб для всех крупнейших проектов «Транснефти»: «Восточная Сибирь — Тихий океан-2», «Балтийские трубопроводные системы-2», «Пурпе — Самотлор», «Заполярье — НПС «Пурпе» и других.



По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»