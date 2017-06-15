ОМК развивает направление производства строительных труб и сталей

Объединенная металлургическая компания планирует на 20 % увеличить объем выпуска профильных труб больших размеров до 300х300 мм на Выксунском металлургическом заводе. Увеличение объемов производства запланировано в рамках программы развития поставок для нужд строительной отрасли. Продукция предназначена для реализации современных строительных решений — при возведении небоскребов, торговых центров, стадионов и других масштабных объектов. Профильные трубы больших размеров производятся на модернизированном стане 203-530 третьего трубного цеха завода из сталей марок Ст3сп5, 09Г2С, С245, С255, С345 производства Литейно-прокатного комплекса ВМЗ.



«Мы видим большой потенциал в сегменте трубной продукции для строительства. Металлопродукция все более активно применяется в этой сфере. Для нас это интересный вызов. Мы производим высококачественные профильные трубы больших размеров, так как они обеспечивают максимальную безопасность при эксплуатации объектов», — отметил руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.



По материалам пресс-службы АО «ОМК»