Uni-Fitt выводит на рынок новое реле давления

Компания UNI-FITT представила реле давления для систем автономного водоснабжения в частных домах. Реле давления — необходимый элемент систем автономного водоснабжения, отключающий насос при достижении требуемой величины давления в системе и включающий насос при снижении давления ниже заданной величины. Новинки изготавливаются из высококачественных материалов на специализированном предприятии в Италии.



В ассортименте представлены:



1. реле давления PM/5 и PM/12 с диапазоном регулировки от 1 до 5 и от 3 до 12 бар соответственно, представленных в двух исполнениях: с накидной гайкой и со стандартным подсоединением 1/4” ВР.



2. реле давления PM5-3W, интегрированное с тройником и манометром, существенно упрощает монтаж, экономит время, место и деньги.



3. реле отключения при пониженном давлении LP/3, которое предотвращает выход из строя насоса, отключая его в случае работы без воды.



По материалам журнала «С.О.К»