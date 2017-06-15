Компания «Константа-2» подала заявку в Волгоградский фонд развития промышленности

ООО «Константа-2» из г. Волжского первым представило необходимые документы и зарегистрировало заявку на участие в конкурсе регионального фонда развития промышленности для получения льготного займа. Малое предприятие с помощью господдержки намерено приобрести современное оборудование для организации производства трубопроводной запорной арматуры из полимерных композиционных материалов.



Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, компания реализует инвестпроект общим объемом 40 миллионов рублей, 20 из них она рассчитывает получить в фонде.



Предприятие готово выпускать уникальную продукцию: благодаря разработкам специалистов «Константа-2» удалось улучшить характеристики пластиковых дисковых затворов для запорной арматуры, теперь их можно применять в средах практически любой степени агрессивности. Ранее затворы из композиционных материалов закупались за рубежом. Волгоградские разработки запатентованы, на импортозамещающую продукцию получены сертификаты. На заводе уже наладили малосерийное производство, заключены договоры на поставку изделий предприятиям Московской области, Волгограда, Саратова, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, других городов и регионов страны. Получение льготного займа позволит компании масштабировать выпуск новой продукции.



Производство композиционных материалов и продукции из них является одним из перспективных направлений волгоградской промышленности. Инновационную деятельность в этой сфере проводит инжиниринговый центр ВолгГТУ, открытый при содействии федерального центра в 2015 году. Объем господдержки центра составил сто миллионов рублей. С начала его деятельности заключено 108 договоров, по итогам 2016 года здесь выполнено работ и услуг на сумму более 61 миллиона рублей.



ООО «Константа-2» входит в областной реестр производителей композитной продукции, который сегодня включает 16 промышленных организаций, в регионе реализуются 26 инновационных проектов в этой отрасли. Потребителями изделий из композитов являются 95 волгоградских предприятий.



По материалам официального портала Волгоградской области