На «Волгограднефтемаше» законсервировали несколько цехов из-за снижения количества заказов

Остановка производства в некоторых цехах ОАО «Волгограднефтемаш» не приведет к целенаправленному сокращению персонала. Об этом заявил заместитель генерального директора предприятия по кадрам и социальной работе Сергей Пучков. Поводом для запроса стали анонимные сообщения, направленные в редакцию регионального СМИ, о консервации некоторых производственных участков завода и о якобы начавшемся процессе высвобождения работников. На предприятии пояснили, что в связи с неполным набором портфеля заказов на 2017 год и 1 квартал 2018 года ряд цехов предприятия оказался недогруженным. В связи с этим на место выбывающих работников по причине выхода на пенсию, увольнения по собственному желанию, перемены места жительства новые работники не принимаются.



«С целью снижения затрат на текущее содержание излишних мощностей принято решение часть персонала из недогруженных цехов перевести в цеха схожего технологического цикла, организовав там полноценную двухсменную работу. В цехах с остановленным производственным циклом начнется реконструкция, которая выведет их на новый организационно-технологический уровень. При восстановлении экономической ситуации на рынке эти цеха и персонал будут возвращены в производственный цикл», – уточняют на заводе. Данные работы проводятся в рамках первого этапа централизации ремонтных служб завода, результатом которого стало объединение ремонтного персонала, обслуживающего цеха северной части предприятия. Централизация ремонтной службы цехов южной части завода запланирована на 2017 год.



По материалам ИА «Высота 102»