«Данфосс» проведет вебинар по балансировке горизонтальных систем отопления

16 июня в 10:00 (по мск времени) компания «Данфосс» проведет очередной вебинар от теплового отдела. В рамках встречи менеджер направления «Балансировочные клапаны» Денис Сергунин рассмотрит следующие темы:



- типы горизонтальных систем отопления, особенности каждого из них;



- оборудование для гидравлической балансировки систем и область применения автоматических и ручных балансировочных клапанов;



- увязка отопительных приборов и влияние балансировочных клапанов на работу радиаторных терморегуляторов;



- балансировочные клапаны Danfoss, их функциональные особенности и порядок расчета.



В ходе мероприятия у всех участников будет возможность обменяться мнениями в специальном чате, а также задать вопросы ведущему и получить на них ответы в прямом эфире.



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»

