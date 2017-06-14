«Данфосс» проведет вебинар по балансировке горизонтальных систем отопления

16 июня в 10:00 (по мск времени) компания «Данфосс» проведет очередной вебинар от теплового отдела. В рамках встречи менеджер направления «Балансировочные клапаны» Денис Сергунин рассмотрит следующие темы:
- типы горизонтальных систем отопления, особенности каждого из них;
- оборудование для гидравлической балансировки систем и область применения автоматических и ручных балансировочных клапанов;
- увязка отопительных приборов и влияние балансировочных клапанов на работу радиаторных терморегуляторов;
- балансировочные клапаны Danfoss, их функциональные особенности и порядок расчета.
В ходе мероприятия у всех участников будет возможность обменяться мнениями в специальном чате, а также задать вопросы ведущему и получить на них ответы в прямом эфире.
По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»
- типы горизонтальных систем отопления, особенности каждого из них;
- оборудование для гидравлической балансировки систем и область применения автоматических и ручных балансировочных клапанов;
- увязка отопительных приборов и влияние балансировочных клапанов на работу радиаторных терморегуляторов;
- балансировочные клапаны Danfoss, их функциональные особенности и порядок расчета.
В ходе мероприятия у всех участников будет возможность обменяться мнениями в специальном чате, а также задать вопросы ведущему и получить на них ответы в прямом эфире.
По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»