На «Волгограднефтемаше» прошло собрание Ассоциации ХИММАШ

На базе завода «Волгограднефтемаш» состоялось историческое событие в отрасли нефтегазового машиностроения нашей страны – первое общее собрание Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения. На нём обсуждались вопросы организации работы Ассоциации, а также вопросы, касающиеся государственной поддержки отечественных производителей, в частности, устранения избыточных затратных требований при производстве нефтегазоперерабатывающего и химического оборудования.



Ассоциация образована год назад для объединения усилий по продвижению интересов предприятий отрасли на федеральном уровне. Но, как отметил в своём выступлении генеральный директор «Волгограднефтемаша» А.В. Лазарев, эта работа началась гораздо раньше, около десяти



лет назад, с совместных встреч руководителей предприятий и обсуждений положения дел в отрасли. «Мы работаем в сложные времена, – отметил директор. – Старые отраслевые стандарты отменяются, вводятся новые, зачастую недоработанные. Сегодня, наше машиностроение находится как бы между двух наковален – с одной стороны заказчики давят на снижение цены на оборудование, а с другой – рост цен на энергоресурсы, материалы, комплектующие. Резко усилили конкуренцию зарубежные поставщики аналогичного оборудования, при этом у нас нет государственных решений о приоритетах в покупке отечественной продукции. Всё это подтолкнуло нас к объединению, чтобы коллективно защищать интересы нашей отрасли».



Президент Ассоциации «Химмаш» В.Л. Головачев, технический директор АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», рассказал о перспективах объединения и о том, что удалось сделать за первый год работы: вхождение в состав различных экспертных Советов Госдумы РФ, Минпромторга, Газпрома, выработка и представление конкретных предложений для внесения изменений в постановление Правительства. По инициативе Ассоциации в техническом комитете по стандартизации ТК23 «Нефтяная и газовая промышленность» согласовано создание на её базе подкомитета, названного по аналогии с международным техническим комитетом ISO 11 «Котлы и сосуды, работающие под давлением». Это позволит вовлечь заводы-изготовители в процесс создания необходимых нашей отрасли стандартов с целью защиты интересов членов Ассоциации.



На собрании было утверждено обращение к министру промышленности и торговли России по принятию нормативно-правового акта, регламентирующего участие российских изготовителей оборудования для объектов ТЭК по проектам зарубежных лицензиаров. Ведь не секрет, что сегодня иностранные владельцы лицензий на технологии нефтепереработки всеми способами привлекают к реализации проектов в России зарубежные инжиниринговые фирмы, которые выбирают зарубежных производителей, закладывают в проекты импортные материалы, требуют соответствия не отечественным, а своим стандартам. Кроме того, на собрании была обсуждена тема снижения затрат на аттестацию сварщиков, сварочных технологий и оборудования за счет переноса этих процедур на предприятия, входящие в состав Ассоциации.



Напомним, в Ассоциации «ХимМаш» состоит более 20 организаций – это практически все крупные заводы и проектные институты отрасли. В Совет этого объединения входят руководители АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО «Ижорские заводы», ООО «ВНИИХНА», ОАО «Борхиммаш», АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», ООО «ТМЗру СПб».



По материалам пресс-службы ОАО «Волгограднефтемаш»