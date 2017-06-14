САЗ «Авангард» получил сертификат ISO 9001:2015

Старооскольский арматурный завод «Авангард» (ООО «Арма-Пром») продлил срок действия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) до 29.05.2020 г. Данный сертификат свидетельствует об эффективной системе управления предприятиям, основанной на следующих принципах:



• чёткое распределение обязанностей между работниками соответствующих специальностей;



• гибкое взаимодействие всех звеньев и подразделений;



• постоянный контроль над рабочей дисциплиной и качеством выпускаемой продукции;



• регулярное повышение квалификации кадров;



• постоянное обновление технической части производственных процессов по стандарту ISO;



• использование передовых компьютерных программ и информационных технологий;



• наличие системы взаимодействия с конечными потребителями, включающей действенное реагирование на жалобы и рекомендации;



• прозрачные отношения с поставщиками и партнёрами, работающие на основе справедливых договоров;



• совершенствование методов управления с использованием различных инструментов для автоматизации менеджмента.



Как подчеркивают на заводе, сертификация ИСО ставит во главу угла качество системы управления, от которой напрямую зависят характеристики конечного продукта, включая его стоимость, поэтому полученный компанией сертификат ИСО 9001 по большому счёту является базовым свидетельством грамотной организации производства.



По материалам пресс-службы ООО «Арма-Пром»