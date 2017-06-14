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«АПЗ» получил патенты на новые модели

14 июня, 2017 24
Два патента на полезную модель получил Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина. Первый патент получен на «Крыльчатый счетчик количества воды» – это работа, авторами которой являются начальник КБ отдела главного конструктора по гражданской продукции (ОГК ГП) Дмитрий Князьков, ведущий инженер-конструктор Сергей Жевакин и инженер-конструктор Валентина Домнина. В настоящее время «АПЗ» выпускает одноструйные счетчики воды. Авторы разработали СВК камерного типа с многоструйным водяным потоком, что повысило его метрологические характеристики до наивысшего класса точности. Это позволило стать СВК не только средством измерения жидкости, но и эталоном для поверки счетчиков. Также применение вставки в СВК позволит настраивать и поверять погрешность измерения объема без сборки счетчика на многоместных стендах, а поверка у потребителя будет заключаться в замене вставки и пломбировке прибора.

Начальник КБ ОГК ГП Александр Беляков и инженер-конструктор ОГК СП Олег Новиков, авторы патента на полезную модель «Струйный счетчик расхода газа», предложили новую конструкцию счетчика газа с новым автогенератором, формирующим струи потоков газа различной частоты, что

улучшит метрологические характеристики прибора, повысит стабильность его работы и снизит расходы на производство при крупносерийном выпуске.

По материалам пресс-службы АО «АПЗ»
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