«КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры» начнет строительство новой производственной площадки

Как сообщают казахстанские СМИ, на территории индустриальной зоны Алатауского района Алматы начнется строительство сразу 6 объектов в рамках проектов, ранее одобренных региональным координационным советом (РКС) на включение в реестр участников «Индустриальной зоны Алматы» (ИЗ). Один из земельных участков получил ТОО «КЗТА-Казахстанский завод трубопроводной арматуры», который перенесет производственные мощности действующего завода с Турксибского района в ИЗ.

Напомним, основным видом выпускаемой продукции предприятия является производство запорной арматуры, а именно шаровых кранов, задвижек, клапанов и затворов. Реализация проекта на территории индустриальной зоны позволит увеличить объем производимой продукции в два раза, а также создать дополнительные 150 рабочих мест.

По материалам портала Bnews.kz



