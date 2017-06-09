Специалисты «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняли участие в миссии технической поддержки на АЭС Бушер

Как сообщает пресс-служба НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», с 14 по 17 мая на АЭС Бушер (Иран) Московским центром ВАО АЭС была проведена обучающая миссия технической поддержки (МТП) по теме «Современные требования и опыт использования, модернизации, входного контроля, монтажа, испытаний, технического обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры систем АЭС». Целью МТП был обмен опытом эксплуатации специальной и общепромышленной арматуры, нормативным и технологическим обеспечением ее входного контроля, испытаний и ремонта, использованием современных уплотнительных материалов, а также организацией и обеспечением ремонта на Ровенской АЭС.

В работе миссии ВАО АЭС в качестве эксперта принял участие президент НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» Сейнов Сергей Владимирович. Он выступил с серией докладов, освещающих входной контроль, техническое диагностирование и ремонт трубопроводной арматуры АЭС, а также представил вниманию слушателей современные технологии и оборудование, применяемые для этих целей. Доклады вызвали большой интерес среди специалистов АЭС, число которых превысило 30 человек.

По материалам пресс-службы ООО «НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



