ЧТПЗ подписал соглашение о сотрудничестве в области дуального образования с Минобразования и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Группа ЧТПЗ, Министерство образования и науки Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки рабочих кадров. Документ подписали Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Соглашение станет основой для выработки и апробации эффективных решений в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, инструментов привлечения частного бизнеса в сферу СПО, синхронизации процесса подготовки рабочих кадров с учётом требований государства и нужд реального производства.

Как отметила Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, Группа ЧТПЗ – один из главных партнеров министерства в сфере дуального образования: «На сегодняшний день в 13 субъектах Российской Федерации 105 образовательных организаций осуществляют большой проект по подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности. И в этой области Группа ЧТПЗ занимает лидирующую позицию».

«Группа ЧТПЗ на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Министерством образования и науки Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. Мы рады, что наш опыт в подготовке рабочих кадров в рамках дуальной образовательной программы признан коллегами достойным стать основой для тиражирования практико-ориентированной модели обучения в России», - отметил акционер, Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

«Мы не первый год работаем с Группой ЧТПЗ, поддерживаем их проекты. В сегодняшних реалиях очень важно, чтобы кадры были конкурентоспособными и устраивали самых высоко требовательных инвесторов как российских, так и зарубежных. Я уверена, что участие компании в нашем проекте «региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» позволит сформировать лучшую практику и по итогам первого года, когда мы будем представлять результаты пилотной апробации, проект займет ключевое место», – сказала Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За пять лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 400 квалифицированных рабочих. Программа «Будущее Белой металлургии» признана Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования.

По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»



