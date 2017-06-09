«ТермоБрест» стал участником IX Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»

Генеральный директор СП «ТермоБрест» ООО Корнилов Александр Викторович выступил с докладом на тему «Современная газовая запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики для теплоэнергетического комплекса» на IX Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017», которая состоялась 6-7 июня 2017 года в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва).

Участники конференции были ознакомлены с широким модельным рядом продукции ТЕРМОБРЕСТ, конкурентными преимуществами продукции. В докладе освещались вопросы ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ в теплоэнергетической отрасли. Участникам был также конференции продемонстрирован фильм о предприятии.

Конференция была посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, практическим вопросам модернизации турбин, котлов, горелок и другого энергетического оборудования, оборудованию для газоочистки, водоподготовки, водоочистки и экологии, приборам КИП и системам автоматизации, повышению ресурса, надежности и эффективности работы электростанций, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения современного вспомогательного оборудования – насосов, арматуры, компенсаторов, средств защиты персонала электростанций, промышленной безопасности энергетики России и стран СНГ. Главной целью конференции являлось представление актуальной информации об инновационных технологиях, инженерных решениях и современном оборудовании.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



