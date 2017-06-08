VALTEC ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ В АССОРТИМЕНТЕ РАДИАТОРНОЙ АРМАТУРЫ

Пресс-служба VALTEC представляет вашему вниманию новинку раздела радиаторной арматуры – угловой термостатический клапан с осевым управлением, предварительной настройкой и воздухоотводчиком VT.049.NE. Конструктивная особенность модели – расположение устанавливаемой термоголовки вне зоны влияния тепловых потоков от нагревательного прибора и подводящих трубопроводов, что повышает точность регулирования. Новинка оснащена встроенным ручным воздухоотводчиком. Наличие функции предварительной настройки позволяет отказаться от установки настроечного клапана на выходе отопительного прибора. Термостатический клапан VT.049.NE рассчитан на применение в системах отопления с температурой до 110 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа включительно.
По материалам пресс-службы VALTEC