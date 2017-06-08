Статья о зависимости производства полимерных труб от Китая

На сайте Группы ПОЛИПЛАСТИК была опубликована статья под говорящим названием «Дело труба». Речь идет о том, насколько рынок полимерных труб зависит от Китая. Предлагаем вам наиболее интересные фрагменты материала.

Рынок полимерных труб сегодня испытывает определенные трудности, при этом существуют как оптимистичные, так и весьма сдержанные прогнозы его дальнейшего развития. По информации, прозвучавшей на 11-й международной конференции «Полимерные трубы и фитинги — 2017», тревожные вести «с фронта» от производителей полимерных труб стали приходить где-то с 2014 года. Тогда началось падение спроса, объем рынка сжался. К сожалению, спрос упал и со стороны сферы ЖКХ, одного из крупнейших заказчиков. Дефицит региональных бюджетов и сегодня отнюдь не способствует выделению денег на замену изношенных сетей (более 40% из них требуют замены).

Существует проблема и с ценами на сырье. Мелкие компании, как умеют, борются за существование, некоторые из них активно вбрасывают на рынок дешевую некачественную продукцию и откровенный контрафакт, что дискредитирует саму идею выпуска полимерных труб. Тем не менее свет в конце тоннеля хотят видеть многие. Может быть, толчком к новому всплеску спроса послужат программы реновации или другие федеральные и региональные драйверы. Возможно, сегмент ЖКХ спасут ожидаемые бюджетные дотации. Для трубников-полимерщиков это станет настоящей опорой.

Как же обстоят дела с потреблением полимерных труб в России? Если делать сравнительный анализ присутствия металла и полимеров на трубном рынке России, то первый до сих пор составляет около 60%, а второй — лишь около 35% (из них 21% приходится на полиэтиленовые трубы (ПЭ), 9% — на полипропиленовые трубы (ПП), трубы из поливинилхлорида (ПВХ) — 4%).

Как рассказал нам аналитик INVENTRA Вячеслав Гущин, потребление полимерных труб в 2016 году осталось на уровне 2015 года и составило 425 тыс. т. И если потребление полипропиленовых (ПП) труб выросло на 9%, то сегмент полиэтиленовых (ПЭ) труб, напротив, продолжал отрицательную динамику. Это связано с тем, что до 70% ПЭ-труб применяются для водоснабжения, в основном, в проблемной сфере ЖКХ.

Вообще магистральные сети — это, как правило, ПЭ-трубы, а «внутрянка» и местные сети — трубы из ПВХ и ПП. При этом сегмент ПВХ-труб также сужается. На ситуацию в целом влияют спад на рынке жилой недвижимости, приостановка строительства торгово-развлекательных центров, сокращение инвестиций регионов в сферу ЖКХ, а также внешнеполитические аспекты, в том числе и мировые цены на нефть. Несмотря на перечисленные осложнения, в общем, больше всего потребляется именно полиэтиленовых труб. Так, в 2016 году они занимали 62% рынка. Что касается ПВХ-труб, то их выпускают около 30 отечественных предприятий. В прошлом году здесь наблюдалось суммарное снижение производства на 14% за исключением отдельных компаний, а экспорт ПВХ-труб упал почти на треть.

Надо отметить, что оборудование для производства пластиковых труб в России практически не выпускается, поэтому в этом сегменте рынок является импортозависимым. При этом с 2014 года наблюдается сокращение инвестиций производителей в обновление оборудования. Так, в 2016 году импорт оборудования упал на 23% по отношению к 2015 году — было ввезено всего 93 экструзионные линии на сумму приблизительно в $10 млн. До 70% этих линий нам поставляет Китай (в среднем около $70 тыс. за линию, тогда как западноевропейские экструдеры обойдутся раз в пять дороже).

Если говорить о положительных итогах, в 2016 году Россия импортировала около 11 тыс. т ПВХ-труб, из них почти половина пришлась на шланги для полива, 21% — на канализацию, 10% — на вентиляцию, 7% — на водоснабжение, 4% — на водостоки, 3% ушло в сельское хозяйство, 2% — на промышленные трубопроводы и только 1% — на отопление. В 2016 году российские производители сырья увеличили выпуск трубных марок полипропилена (ПП) до 75,5 тыс. т, что на 50% больше показателей 2015 года. Соответственно, резко снизилось потребление импортного сырья. Производство ПП-труб возросло на 21%, а их экспорт вырос в 2 раза, — подытожил эксперт. Добавим, что при благополучном раскладе к началу 2020-х годов прогнозируется увеличение объема выпуска ПЭ-труб в России до 400 тыс. т.

Однако всем этим позитивным тенденциям серьезно мешает фальсификат и контрафакт. Отсутствие достаточного количества профессиональных аккредитованных лабораторий, исследовательских центров и органов по сертификации привело к тому, что сегодня крайне сложно бороться с такой продукцией. Ведь до 80% стоимости полимерной трубы приходится на стоимость сырья. Неудивительно, что недобросовестные производители пытаются экономить именно в этом направлении. Способов несколько: производители контрафакта подмешивают к нетрубному сырью те или иные дешевые примеси (сажу, мел и др.) либо покупают дешевое вторичное нетрубное сырье и производят трубы, избегая при этом лабораторных испытаний. Такие изделия зачастую не выдерживают высокого давления, не свариваются по шву, рвутся при протягивании, в общем, являются продуктом с непрогнозируемым сроком выхода из строя. Их выпускают, в основном, мелкие полутеневые производители, избегающие всеми способами честной конкурентной борьбы, завоевывающие свою часть рынка за счет низкой цены. В нашей стране таких «гаражных» производителей с липовыми сертификатами на продукцию примерно полторы сотни. Разумеется, никаких налогов они тоже не платят. В лучшем случае покупатель такой трубы лишится гарантийного обслуживания, в худшем — может произойти авария в самый неожиданный момент. Также известны случаи, когда с крупных и известных предприятий преступные группы годами воруют неучтенную готовую продукцию и реализуют производителям, которые потом продают качественные трубы по заниженной цене (но такие случаи единичны). В этой схеме рискуют все: и

производители труб, и перекупщики, и покупатели. «По самым скромным подсчетам доля контрафактной и фальсифицированной продукции, гуляющая на российском рынке полимерных труб (в частности полиэтиленовых), составляет от 20 до 30% — около 9 млрд рублей», — говорит руководитель Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко.

Как полимерщики планируют бороться с фальсификатом и контрафактом? Создаются и вывешиваются на соответствующих сайтах так называемые черно-белые списки, где указываются недобросовестные игроки рынка и проверенные производители. Там же можно будет найти и списки поставщиков, лаборатории и сертифицирующие организации. «Кроме того, производители готовы оказать помощь в лабораторных исследованиях сомнительных образцов (особенно если трубы продаются слишком дешево), пишут письма в соответствующие надзорные инстанции, а также ведут разъяснительную работу как с покупателями трубной продукции, так и с региональными чиновниками, ответственными за реализацию тех или иных программ в сфере ЖКХ и строительства», — заключил эксперт.

Для наиболее успешной работы в этом направлении и решения других задач и была недавно создана Ассоциация производителей трубопроводных систем. Ее руководством поставлена амбициозная, но благородная задача: целенаправленное, программное и полное очищение рынка от контрафакта и фальсификата в течение нескольких лет. Если удастся это сделать, то отрасль полимерных труб станет одной из первых в России, достигшей такой чистоты своего рынка (за исключением госкорпораций). Иными словами, словосочетание «цивилизованный рынок» — не мечта, а вполне достижимая реальность.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



