ЧТПЗ поставит трубы для АЭС в Индии

Группа ЧТПЗ поставит партию бесшовных нержавеющих труб для «Белэнергомаш–БЗЭМ». Продукция будет изготовлена на Челябинском трубопрокатном заводе и предназначена для трубопроводов III и IV энергоблоков атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Планируемый срок отгрузки – III квартал 2017 года.

В рамках контракта Группа ЧТПЗ отгрузит 80 тонн труб диаметром от 325 до 426 мм и толщиной стенки от 12 до 16 мм из коррозионностойкой марки стали с повышенным качеством поверхности. По требованиям заказчика вся продукция пройдет термообработку и дефектоскопический контроль.

Как отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько, Группа ЧТПЗ с 2016 года наращивает прямые поставки труб в Индию, а в 2017 году ожидается рост доли на этом рынке в общем объеме экспортных отгрузок до 5 %. При этом востребованной продукцией являются трубы для механической обработки и производства деталей оборудования.

Напомним, группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов России и зарубежья. Ранее компания принимала участие в поставках трубной продукции для теплоэлектростанций «Лонг Фу – 1» (Вьетнам), Приморской, Прегольской и Калининградской; Воронежской теплоэлектроцентрали; атомных электростанции Ростовской, Белорусской (республика Беларусь), а также Тяньваньской (Китай). По итогам 2016 года доля Группы ЧТПЗ на российском рынке нержавеющих холоднодеформированных труб составила около 70%.

По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»



