Стандарты ТПА вошли в базу стандартизации NORMACS

Специалисты Центрального конструкторского бюро арматуростроения (ЦКБА) и сотрудники Технического комитета Росстандарта ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» разработали комплект стандартов ТПА, включенный в состав базы стандартизации NORMACS в качестве нового раздела. Заместитель директора ЦКБА, ответственный секретарь ТК 259 Семен Наумович Дунаевский высоко оценил работу Технического комитета Росстандарта ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» по созданию стандартов. Он, в частности, отметил: «Все работы по стандартизации трубопроводной арматуры проведены специалистами ТК 259 на высочайшем уровне. Секретариат этого технического комитета действует на базе нашего ЦКБА. Наши специалисты также участвовали в создании ТПА, и в дальнейшем продолжат работу по оказанию консалтинговой поддержки пользователям».

Высокий уровень компетенции создателей базы, их многолетний опыт в сфере проектирования, изготовления, испытания и экспертизы при эксплуатации трубопроводной арматуры стали гарантией соответствующего качества работ. Полученный в результате продукт представляет собой уникальный программный комплекс, содержащий нормативы и стандарты, регламентирующие деятельность предприятий в области трубопроводной арматуры, а также большой объем справочной информации и удобный функционал для работы с ней.

Пользователи информационного раздела смогут сократить затраты на приобретение нормативно-технической документации, получить доступ к аутентичным текстам, полученным непосредственно от разработчиков документов, избавиться от рисков использования неактуальных документов благодаря ежедневному обновлению системы. Кроме того, они получат возможность использовать единое информационное пространство для всех специалистов компании, увеличить скорость поиска и удобство использования необходимых документов, получить доступ к консультациям экспертов по любым вопросам использования НТД, возможность запросить отсутствующий документ. Также пользователи смогут влиять на процесс разработки НТД благодаря доступу к normacs.info и использовать интеграцию с офисными и конструкторскими приложениями (MS Office, nanoCAD, AutoCAD, Компас-3D, НСИ Semantic и др.).

Использование в деятельности проектных и эксплуатационных компаний, работающих с ТПА, поможет избежать ошибок и дефектов еще на стадии создания проекта, обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию оборудования, ее своевременную и грамотную профилактику, ремонт, обслуживание или замену.

По материалам портала Astera