ИФАЗ изготовил и отгрузил партию оборудования для Белорусской АЭС

По контракту с представителем ЧАО «Ивано-Франковский арматурный завод» в Белоруссии – ООО «Белспецарматура» – украинским заводом изготовлена партия задвижек ИА11165-200 для Белорусской АЭС. Данная серия задвижек предназначена для установки на АЭС в качестве запорных устройств трубопроводов важных для безопасности систем. Они изготавливаются с присоединением под приварку, диапазон рабочих температур до +250°С. Стандартная линейка включает DN 50-800, при этом рабочее давление составляет 1,0 МПа для DN 50-150 и 2,5 МПа для DN 50-800. Приемо-сдаточные испытания, уже проведенные на ИФАЗ, подтвердили соответствие всех технических параметров изготовленных задвижек требованиям Заказчика. В результате задвижки были отгружены на атомную станцию.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



