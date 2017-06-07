Группа ЧТПЗ открыла приемную комиссию программы «Будущее Белой металлургии»

В Образовательном центре Группы ЧТПЗ начался прием заявлений от абитуриентов на специальности образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата. В этом году для будущих белых металлургов предусмотрено 225 бюджетных мест. Стать студентом программы могут выпускники 9-11 классов школ из всех регионов России.

Набор на 2017-2018 учебный год ведется по специальностям: обработка металлов давлением, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, технология машиностроения, а также по профессии оператор станков с программным управлением.

Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ реализуется с 2011 года в рамках государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем и направлена на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли. Обучение основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.

Как отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых, образовательная программа «Будущее Белой металлургии» − уникальная площадка для становления высококвалифицированных молодых специалистов. По окончании обучения выпускник получает 3–4 профессии, востребованные в металлургии. Компания предоставляет возможность бесплатно получить высшее образование на базовой кафедре УрФУ имени Б. Ельцина в Образовательном центре без отрыва от работы. Приобретенные навыки и компетенции позволяют выпускнику в течение 15 лет стать начальником цеха в рамках утвержденной «Карьерной карты Белого металлурга». За время действия образовательной программы «Будущее белой металлургии» подготовлено 400 квалифицированных рабочих, большинство из которых трудоустроены на предприятиях Группы ЧТПЗ, а лучшие из них занимают руководящие позиции.

По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»



