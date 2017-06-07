ОМК приняла участие в Международном металлургическом саммите

Объединенная металлургическая компания приняла участие в 15-м Международном металлургическом саммите «Российская сталь и глобальный рынок: приоритеты развития», который прошел в Москве 6 июня 2017 года. Саммит открыли выступления заместителя Министра промышленности и торговли России Сергея Цыба с докладом на тему «Приоритетные задачи металлургического комплекса с точки зрения государственной промышленной политики» и Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь», председателя правления ОМК Анатолия Седых, который выступил с приветственным словом к участникам саммита. В приветственном слове Анатолий Седых отметил, что металлургия вступила в эпоху выстраивания новых взаимосвязей. «Международное партнерство в реализации отраслевых проектов — это масштабный и взаимовыгодный процесс, результатом которого стал рост возможностей, повышение качества продукции и высокая эффективность производства российских металлургов», — подчеркнул он.

Основные темы состоявшегося саммита — поиск решений для повышения конкурентоспособности продукции из стали, пути обеспечения увеличения ее потребления в России и перспективы стальной отрасли как одного из локомотивов роста экономики страны. Анатолий Седых рассказал об опыте ОМК в области повышения эффективности производства: «Сегодня в России на первое место выходит не техническое оснащение, а умение эффективно организовывать производство. ОМК уделяет развитию производственной системы особое значение, приблизившись по этому показателю к уровню предприятий аэрокосмической отрасли ведущих мировых держав. Это позволяет существенно экономить ресурсы наших клиентов, а также улучшает финансовые показатели компании». Также Анатолий Седых отметил, что важны не общие объемы выпуска стали в стране (Россия – на 5-м месте в мире), а количество потребления стали на душу населения (Россия – на 16 месте*). Поэтому приоритетной задачей для отрасли должен стать рост потребления стали на душу населения. И металлургия готова удовлетворить этот спрос», — отметил он.

На саммите с докладом выступил директор по маркетингу и стратегии ОМК Илья Коломеец. Он рассказал об успехах компании в области повышения конкурентоспособности продукции и ее потребления в стране. «Нам нужен единый подход к господдержке создания новых металлургических мощностей, делать это следует на основе прозрачного алгоритма выбора проектов в рамках трехстороннего взаимодействия Министерства промышленности и торговли России, Ассоциации «Русская Сталь» и независимого экспертного сообщества. Приоритет должен отдаваться проектам, направленным на импортозамещение. Также необходим комплексный подход к развитию строительной отрасли, начиная с обучения проектировщиков и архитекторов, разработки нормативной базы. Это позволит увеличить в будущем спрос на сталь».

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



