ИФАЗ отгрузил заказчику герметические клапаны

Ивано-Франковский арматурный завод является одним из лидеров-производителей на рынке трубопроводной арматуры специального назначения для АЭС. Как сообщают на заводе, по внешнеэкономическому контракту состоялась очередная поставка продукции: были изготовлены и отгружены для эксплуатации в области атомной энергетики герметические клапаны диаметром 800 мм в количестве 8 штук.

Гермоклапаны ИФАЗ предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах вентиляционных систем, а также для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах выхлопных газов дизелей и дымовых газов. Изготавливаются с фланцевым присоединением, диапазон рабочих температур от –30°С до +40°С и для ИА01014 до +450°С. DN 200-1200, рабочее давление 0,005 МПа; 0,007 МПа; 0,01 МПа.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



