«Газпром нефть» начнет сотрудничество с Siemens AG

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) ПАО «Газпром нефть» и компания Siemens AG подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и президент «Сименс АГ» Джо Кэзер. Стороны намерены сотрудничать в области энергетики, добычи, транспортировки, переработки углеводородов и освоения континентального шельфа Российской Федерации.

Партнеры рассмотрят возможность использования высокотехнологичных решений и комплектующих производства Siemens на объектах ПАО «Газпром нефть». Речь идет о буровом и генерирующем оборудовании, в том числе для газотурбинных, паротурбинных, газопоршневых электростанций и для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Документ также затрагивает комплексные решения в сфере добычи, транспортировки углеводородов, включая обустройство месторождений, морских платформ, создание диспетчерских систем управления, мониторинга и диагностики. В рамках подписанного Соглашения компании рассмотрят возможность локализации производства «Сименс АГ» на территории России.

Как подчеркивает А. Дюков, заключение соглашения с одним из мировых лидеров в области энергетического машиностроения и автоматизации – еще один шаг на пути технологического развития «Газпром нефти»: «Объединение научных и практических компетенций компаний повысит эффективность и конкурентоспособность бизнеса наших компаний, создаст новые возможности для развития востребованных в российской промышленности технологий».

По материалам портала «и-Маш»



