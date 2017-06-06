«Волгограднефтемаш» произведет оборудование для объекта «Газпром нефти»

На Волгограднефтемаше полным ходом идут работы по изготовлению крупногабаритных коксовых камер, диаметр каждой их которых составляет 5,5 метра, длина – 27,5 метра, а вес – 193 тонны. Три аппарата из биметаллической стали предназначены для реконструируемой установки замедленного коксования Омского нефтеперерабатывающего завода. Одна из камер уже прошла объемную термическую обработку в специальной печи с автоматической регулировкой зоны нагрева и готовится к гидравлическим испытаниям. Параллельно завершается сборка частей корпусов двух других коксовых камер.

Это оборудование имеет сжатые сроки изготовления, его отгрузка запланирована на конец июля текущего года. К заказчику оно будет отправлено водным транспортом по Северному морскому пути в очень короткий период навигации. В прошлом году «Волгограднефтемаш» изготовил и отправил по такому же маршруту в адрес «Газпромнефть-ОНПЗ» две сверхгабаритные коксовые камеры массой 600 тонн каждая, шесть крупногабаритных колонн суммарным весом более 1500 тонн и два сдвоенных теплообменника высокого давления с герметизирующим затвором Breech Lock общим весом 305 тонн.

По материалам пресс-службы ОАО «Волгограднефтемаш»



