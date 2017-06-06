«Данфосс» рассказал об опыте энергосбережения на ПМЭ 2017

В Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 г. прошел Петербургский международный экономический форум. Среди глобальных тем, обсуждавшихся на мероприятии, активно рассматривались вопросы, относящиеся к ЖКХ. Среди них – создание современной городской среды и комфортных условий жизни, технологии, которые могут качественно изменить российские города, также шла речь о привлечении в эту сферу новых инвестиций. Министерство строительства и ЖКХ РФ активно участвовало в профильных сессиях, деловых встречах и презентациях. В рамках форума, в частности состоялось представление проекта «Магазин верных решений», где в числе первых продуктов -типовые решения в области ЖКХ. Минстрой России и Сбербанк подписали соглашение о запуске коробочного решения по кредиту для концессионеров в ЖКХ, что позволит субсидировать процентную ставку до 5% годовых. Как отметил Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ: «Это революция финансирования ЖКХ».

В рамках форума состоялись многочисленные деловые встречи и переговоры, посвященные этой проблематике. В частности, широкий круг вопросов обсудили Андрей Чибис и Алексей Макрушин, исполнительный директор Ассоциация ЖКХ «Развитие», – с одной стороны, и Хенрик Винтер, заместитель главы дипломатической миссии Дании в РФ, Йенс Томсен, генеральный консул Дании в Санкт-Петербурге, и Павел Журавлев, заместитель генерального директора компании «Данфосс», – с другой. Датская делегация выразила уверенность и надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Минстроем России с учетом того, что министерство активно реализует государственную политику в сфере повышения энергетической эффективности в строительстве и модернизации зданий, а также коммунальной инфраструктуры. Была отмечена актуальность имеющего у Дании опыта в этой области, как на общенациональном, так и муниципальном уровнях, а также высокий потенциал датских корпораций, работающих в России. В качестве позитивного фактора развития сотрудничества и повышения роли датских компаний в сегменте ЖКХ был отмечен рост инвестиций в локализацию производства на территории России. В том числе, говорилось о большой роли компании «Данфосс» в продвижении идеологии и технологий энергосбережения и реализации проектов во всех регионах страны.

«Обсуждались необходимые мероприятия по повышению энергоэффективности при капитальном ремонте и при строительстве зданий, а также коммунальных систем теплоснабжения и в других секторах ЖКХ, прежде всего, на предприятиях теплоснабжения и водоснабжения, - рассказал Павел Журавлев. – Во всех этих сегментах остро стоят вопросы по переходу с открытых систем ГВС на закрытые, а также автоматизации систем теплопотребления на основе погодозависимого регулирования». Андрей Чибис заверил, что министерство будет продолжать политику стимулирования и продвижения энергосбережения, особенно, чтобы во время капремонта собственники квартир были мотивированы к применению энергосберегающих технологий. Именно в теплоснабжении такой подход обеспечивает реально большую экономию энергии. Он также отметил усилия «Данфосс» наряду с другими предприятиями Дании по организации обучающих мероприятий в этой области и в подготовке специалистов ЖКХ, призванных внедрять и обслуживать передовые технологии. Со своей стороны, Йенс Томсен пригласил представителей Минстроя посетить Данию, чтобы на месте детально ознакомиться с передовым опытом этой скандинавской страны в энергосбережении и совершенствовании городской инфраструктуры.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



