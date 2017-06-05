ЧТПЗ подписал долгосрочный контракт на поставку трубной продукции с «Роснефтью»

Челябинский трубопрокатный завод и «Роснефть» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали долгосрочный контракт на поставку трубной продукции. Подписи под документом поставили Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и Председатель Совета директоров «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Долгосрочный контракт на основе формульного ценообразования будет действовать в течение 5,5 лет. Поставки трубной продукции в адрес «Роснефти» начнутся со II полугодия 2017 года. Подписанный документ подтверждает стремление ведущих российских компаний к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.

Комментируя подписание контракта, Игорь Сечин заявил: «Сотрудничество с одним из крупнейших российских производителей труб для нефтегазовой отрасли повысит рентабельность нашего бизнеса за счет долгосрочного планирования, что гарантирует своевременность и надежность поставок качественной продукции. Долгосрочные контракты являются надежным рыночным инструментом, позволяющим обеспечить прозрачность ценообразования на закупаемую трубную продукцию». Андрей Комаров в свою очередь отметил: «Подписание долгосрочного соглашения переводит отношения двух компаний на новый уровень. Сотрудничество с крупнейшей нефтегазовой компанией мира с постоянно растущими объемами производства способствует поддержанию спроса на продукцию Группы ЧТПЗ и обеспечивает стабильную загрузку ее производственных мощностей на долгосрочную перспективу».

По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»



