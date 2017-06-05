COMAP разработал новый термостатический клапан

Французский производитель оборудования для систем отопления и водоснабжения COMAP представляет новинку в линейке термостатических клапанов – клапан AutoSar с функцией автоматической гидравлической балансировки. Благодаря встроенной в термостатический клапан функции регулятора перепада давления AutoSar одновременно справляется сразу с двумя задачами. Это поддержание заданной температуры воздуха в помещении и обеспечение постоянного расхода теплоносителя через прибор независимо от колебания давления в системе отопления.

AutoSar позволяет автоматически выполнить балансировку системы отопления. Клапан устанавливается на всех радиаторах в системе, далее на нем выставляются необходимые значения расхода для каждого прибора. При этом не нужно производить сложные расчеты, связанные с индивидуальными особенностями конфигурации системы отопления. Расход через радиатор задают, выставляя одно из двенадцати положений настройки на клапане. Максимально допустимый расход составляет 115 л/ч. Comap AutoSar предназначен для работы с радиаторами с тепловой мощностью от 350 до 2100 Вт.

AutoSar выполнен из прочных, устойчивых к коррозии и механическому износу материалов, выдерживает перепады давления до 6 бар. Высокое качество уплотнительных материалов исключают протечки. Присоединительная резьба для монтажа термоголовки закрыта защитным колпачком, предохраняющим ее от повреждений.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



