Проблемный вопрос: «Ни планете, ни людям не нужна длинная рабочая неделя?»

В 1926 году американский автопроизводитель Генри Форд сократил 6-ти дневную 48-часовую рабочую неделю своих сотрудников до пятидневной 40-часовой недели без сокращения заработной платы. Это то, чего просили некоторые рабочие и профсоюзы, хотя предыдущие просьбы о часах работы обсуждались и доходили от 84 до 100 часов в неделю. Форд не шёл на поводу рабочих, он был бизнесменом. Он ожидал повышения производительности и знал, что рабочие со свободным временем и деньгами будут покупать товары, которые производят.

Генри Форд придумал способ стимулировать потребление и производительность для увеличения прибыли, - и ему это удалось. Форд, один из крупнейших работодателей Америки, опередил свое время: до Второй мировой войны большинство рабочих в Северной Америке и других странах ещё не успели перейти на 40-часовую рабочую неделю. В то время на полную ставку работал только один человек в семье, как правило, самый старший мужчина. Сейчас, например, женщины составляют 42 процента канадской рабочей силы. В XXI веке мы продолжаем работать так же много, как и работники ХХ века, истощаем все больше ресурсов Земли для производства большего количества товаров, которые мы должны продолжать производить, чтобы покупать, использовать и заменять в бесконечном цикле труда и потребления.

В 1930 году известный экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что люди начнут работать по графику 15-часовой рабочей недели в течение следующих 100 лет. Вместо того, чтобы сокращать время работы и стимулировать потребление, как это сделал Генри Форд, мы должны сокращать и то, и другое. Мы должны выходить за рамки устаревших понятий и привычек, таких как планирование морального износа, чрезмерная упаковка и производство слишком большого количества ненужных товаров.

Британский исследовательский фонд New Economics Foundation утверждает, что стандартная 21-часовая рабочая неделя внесет вклад в решение ряда взаимосвязанных проблем: «переутомление, безработица, чрезмерное потребление, высокие выбросы углекислого газа, низкое благосостояние, укоренившееся неравенство и нехватка времени. Таким образом, будет больше шансов прожить дольше, заботиться друг о друге и просто наслаждаться жизнью».

Экономист Дэвид Росник, автор работы Центра экономических и политических исследований 2013 года по продолжительности рабочего времени и изменению климата, утверждает, что сокращение среднегодового рабочего времени всего на 0,5 процента в год за счет уменьшения рабочего времени и увеличения отпуска поможет «замедлить рост глобального потепления на 25-50% и более». Помимо разрыва замкнутого круга постоянного производства и потребления и высвобождение времени для действительно важных вещей, таких как друзья, семья и время наедине с природой, более короткая рабочая неделя также поможет сократить трафик в часы-пик и количество пробок, то есть в свою очередь уменьшить загрязнения окружающей среды и изменение климата.

Сотрудники организации David Suzuki Foundation работают по 4-дневной рабочей неделе. Переход не обязательно должен быть легким, но пришло время прекратить применять концепции и методы XX века к жизни ХХI века. Экономические системы, которые предполагают постоянный рост на планете с исчерпаемыми ресурсами, не имеют смысла.

А что вы думаете по этому поводу?

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



