«Темпер» принял участие в выставке «Газ.Нефть.Технологии-2017»

Компания «Темпер» приняла участие в 25-й Юбилейной Международной выставке «Газ.Нефть.Технологии-2017» в столице Республики Башкортостан городе Уфе. Вот уже четверть века это мероприятие – одно из главных событий нефтегазовой отрасли России и ближнего зарубежья. Ежегодное в выставке участвуют свыше 400 компаний. Выставку посещают представители министерств и ведомств РФ и РБ, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выставку посетили делегации предприятий: ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», ОАО «НОВАТЭК», Концерн «Белнефтехим», «Татнефтехиминвест Холдинг» и других.

Республика Башкортостан – это центр нефтехимической индустрии и нефтяного машиностроения. Более 3500 месторождений полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, среди которых 250 нефтяных. Это один из старейших нефтедобывающих регионов страны. 3% российской нефти, включая газовый конденсант, добывает Башкортостан, занимая 5-е место среди регионов России с наибольшим объёмом добычи и являясь абсолютным лидером России по объёмам первичной переработки нефти с долей 10,2%.

Курганский завод представил на выставке образцы серийного производства и последние новинки компании. Как подчеркивают в «Темпере», участие в выставке такого уровня и полученные результаты – важнейший шаг на пути к внедрению импортозамещающей продукции курганского завода в нефтегазовой отрасли.

По материалам пресс-службы ООО «Темпер»



