Седьмая межрегиональная специализированная выставка САХАПРОМЭКСПО–2017. НЕДРА ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА. ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ

24-26 октября г. Якутск

Место проведения: «СК 50 лет Победы» ул. Орджоникидзе, 28

При поддержке Правительства Республики Саха (Якутия).

Организаторы выставки: - Министерство промышленности Республики Саха (Якутия); - Выставочная компания ООО «ВК Сибэкспосервис» г. Новосибирск.

Разделы выставки:

· Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти.

· Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Аксессуары для геодезического оборудования. Решения для инженерных изысканий. Геофизическое оборудование. Исследование и моделирование местности. Данные дистанционного зондирования земли. Геоинформационные системы. Сопутствующие услуги и оборудование.

· Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин.

· Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.

· Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке. Контрольные и измерительные приборы.

· Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии. Системы мониторинга, системы связи.

· Добыча металлических руд, Добыча прочих полезных ископаемых. Оборудование, машины и механизмы, приспособления, транспортные средства, технологии и услуги для горнодобывающей промышленности, отраслевые ассоциации.

· Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного газа. Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии.

· Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование.

· Транспортные средства. Грузовая и спецтехника.

· Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и обращение с осадком. Предупреждение загрязнений воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий.

· Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника.

Республика Саха (Якутия) – субъект России, по своим природным и территориальным условиям не имеющий аналогов на планете.

Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов.

Состав и пространственное распределение недровых богатств Республики Саха (Якутия) обусловлены разнообразием геоструктурных зон ее территории. Удельный вес запасов Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алмазам 82%, по золоту 17%, по урану 61%, сурьме 82%, железным рудам 5%, углю 5%, олову 28%, ртути 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама и т.д. вплоть до последних элементов таблицы Менделеева.

Ведущее место в горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в России - на её долю приходится 90% запасов и 95% добычи.

В современных условиях важное стратегическое и экономическое значение приобретает топливно-энергетическое сырье (уголь, газ, нефть, конденсат), выявленное на более чем 20% континентальной территории Якутии. На сегодня имеется 900 разведанных месторождений каменного, бурого, коксующихся углей и углепроявлений.

Специализированные районы залегания нефти и газа охватывают практически всю юго-западную часть республики, где сосредоточены крупные газовые, газоконденсатные и нефтегазовые месторождения. В настоящее время балансовые запасы нефти составляют 330 млн.т, природного газа, при том, что геологически изучено не более 10% территории четырех якутских нефтегазовых провинций.

Выставка «САХАПРОМЭКСПО–2017. НЕДРА ЯКУТИИ.СПЕЦТЕХНИКА. ЭКОЛОГИЯ.ГАЗИФИКАЦИЯ» успела стать важным и продуктивным деловым событием для региона. Здесь представлено все, что востребовано рынком. Ведущие предприятия отрасли ежегодно представляют здесь свои достижения, а для молодых компаний выставка является стартовой площадкой . Специалисты сходятся здесь в открытом диалоге с потребителями, представителями власти и СМИ. Это оказывается возможным за счет того, что в процесс организации выставки включены все административные ресурсы: Правительство Республики Саха (Якутия) оказывает ключевую поддержку данному мероприятию и формируют деловую программу выставки, а ведущие СМИ Республики Саха (Якутия) - мощную информационную поддержку

В прошлом году выставка собрала более 100 участников и 3000 посетителей.

Если вас заинтересовало наше предложение, просим звонить по телефону или отправить электронное сообщение:

Телефон: 8-913-912-04-86, (383) 335-63-50 (факс)

E-mail: Ekaterina.M@ses.net.ru

С пожеланиями процветания и успеха, руководитель выставочных проектов – Малютина Екатерина Сергеевна



