ОМК рассказал об инновационных разработках представителям «Газпрома»

Председатель правления Объединенной металлургической компании Анатолий Седых, президент ОМК Владимир Маркин и генеральный директор Уральского завода специального арматуростроения Игорь Воронин приняли участие в совещании Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с руководителями российских трубных и машиностроительных компаний. Совещание состоялось 31 мая 2017 г. на площадке ПАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург).

В мероприятии участвовали, в частности, главы российских трубных и металлургических компаний – ОМК, ТМК, Группы ЧТПЗ, «Северстали», а также Ассоциации производителей труб. В рамках совещания на выставочной площадке руководители ОМК и УЗСА представили инновационные разработки и новые продукты, создаваемые для проектов «Газпрома». Они выполнены ОМК под перспективные требования газовой компании на основе исследований в рамках обновленной совместной программы научно-технического сотрудничества.

Руководители компании подтвердили планы ОМК полностью обеспечить «Газпром» отечественными шаровыми кранами специального назначения. На заводах Объединенной металлургической компании освоено производство всех типов шаровых кранов, в том числе для сероводородных и криогенных сред. Но пока в России производится лишь пятая часть комплектующих для данных изделий. В связи с этим ОМК приступила к строительству Уральского завода специального арматуростроения, мощности которого к 2021 году позволят на 100% локализовать в стране производство специальных шаровых кранов. На экспозиции были представлены шаровые краны для специальных условий эксплуатации: на компрессорных станциях, на газоконденсатных месторождениях, в криогенных средах

при работе со сжиженным природным газом. Они произведены на УЗСА, являются аналогами зарубежных кранов и ранее в России не выпускались.

ОМК также представила тройник и отвод из широкой линейки наиболее ходовых размеров соединительных деталей трубопроводов дюймового ряда, впервые освоенных в России Объединенной металлургической компанией. Данная продукция рассчитана на сверхвысокие давления. ОМК способна практически полностью обеспечить потребности российского ТЭКа в подобных соединительных деталях, которые сегодня импортируются.

Также участникам совещания была представлена труба, изготовленная с применением плакирования. Ее внутренняя поверхность состоит из нержавеющей стали, что сводит к минимуму отказ работы трубопровода из-за коррозии. Стойкость и надежность данных трубопроводов в несколько раз выше по сравнению с трубопроводами из низколегированных сталей. Такие свойства трубы особенно важны для транспортировки неочищенного газа при добыче на шельфе. Данная технология позволяет снизить стоимость использования трубопроводов и их металлоемкость. Для освоения производства труб и соединительных деталей трубопроводов из плакированной стали в рамках совещания Анатолий Седых и Алексей Миллер подписали специальную дорожную карту.

Алексей Миллер вручил ОМК сертификат системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Система, разработанная и внедренная «Газпромом» в 2016 г., основана на лучшем международном опыте. Таким образом, ОМК получила дополнительное подтверждение качества производимой продукции на основе современных инновационных стандартов.

«Высочайшие требования „Газпрома” к качеству продукции помогли совершить технологический рывок во многих важнейших отраслях отечественной экономики. В первую очередь, это касается трубной промышленности. В частности, в развитие производства продукции для топливно-энергетического комплекса ОМК только за 15 лет вложила 200 млрд рублей. Разработка, освоение и обеспечение поставок новых видов труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры для проектов «Газпрома» является для нашей компании стратегической задачей», — подчеркнул председатель правления ОМК Анатолий Седых.

По материалам ИИС «Металлоснабжение и сбыт»



