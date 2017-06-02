АДЛ представляет новые исполнения регулирующих клапанов «Гранрег» КМ

Компания АДЛ расширяет функциональные возможности регулирующих клапанов «Гранрег» серий КМ125Ф и КМ127Ф и представляет новые исполнения для DN 15 с заниженным коэффициентом пропускной способности: Kvs 0,1 / 0,6 / 1,6 / 2,5 м3/ч. Новые исполнения односедельных двухходовых клапанов под привод «Гранрег» серии КМ позволят обеспечить корректное регулирование расхода пара, жидкостей или газов на объектах при критически малых расходах.

Новая продукция АДЛ уже в наличии на складе. С более подробной информацией о регулирующих клапанах «Гранрег» КМ можно ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура» на сайте компании.

По материалам пресс-службы АДЛ



