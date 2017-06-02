Подведены итоги XI Ежегодного международного семинара по стандартизации

С 22 по 24 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся XI Ежегодный международный семинар по стандартизации. Мероприятие, проводимое компанией Нормдокс, является уникальной международной площадкой для обсуждения вопросов стандартизации и качества. С докладами выступили топ-менеджеры наиболее влиятельных в мировой экономике международных и зарубежных компаний-разработчиков стандартов: ISO, ASTM, API, IEC, ASME, SAE, SFS, а также российской организации Стандартинформ и ЦКБА. В семинаре приняли участие 165 представителей компаний, научно-исследовательских центров и отраслевых ассоциаций, работающих в нефтегазовой, нефтехимической, атомной, металлургической, авиационной, трубостроительной и арматурной отраслях России и стран СНГ. В рамках семинара представлено 25 докладов, осветивших самые актуальные темы стандартизации и качества.

Мероприятие прошло под эгидой организации ISO, празднующей в этом году 70-летний юбилей. Историю развития и сегодняшний статус компании осветил в докладе и.о. генерального секретаря ISO Николя Флери, уделив особое внимание вопросам распространения и использования стандартов. На сегодняшний день только компании Стандартинформ и Нормдокс имеют право распространять стандарты ISO на территории РФ.

Впервые семинар по стандартизации стал официальной площадкой для подписания международного договора. 22 мая 2017 года представители ФГУП «Стандартинформ» и ASTM подписали соглашение о сотрудничестве.

Первый раз в семинаре приняла участие компания API (Американский институт нефти), с которой Нормдокс подписал прямое дистрибьюторское соглашение весной 2017 года, и компания SFS (Ассоциация по стандартизации республики Финляндия). Возобновили участие в семинаре после небольшого перерыва представители компаний SAE и ASME.

Особую ценность для участников семинара представляют традиционные сессии вопросов и ответов, возможность задать насущные вопросы представителям разработчиков лично. Для тех, кто не смог посетить мероприятие, будут подготовлены видеоматериалы и презентации, которые можно приобрести по запросу.

Станислав Ким, генеральный директор Нормдокс: «В этом году не только 70 лет ISO, но и 20 лет нашему бизнесу. Все это время мы придерживались двух базовых принципов: 1. Поступать с клиентами и партнерами честно, поставляя только легитимные продукты и услуги, 2. По возможности заключать прямые контракты с разработчиками стандартов. Это долгий и непростой путь, но он позволяет значительно снизить риски клиентов и оказывать услуги качественно и полно. Кроме поставки стандартов мы осуществляем их актуализацию и перевод, а также проводим семинары и тренинги по общим вопросам стандартизации и тематические тренинги по применению конкретных стандартов».

По материалам пресс-службы «Нормдокс»



