«Данфосс» принял участие в выставке, посвященной ремонту зданий

В Москве прошла Всероссийская выставка и конференция «Оборудование и технологии капитального ремонта зданий». Участники обсудили организационно-правовые вопросы и практику: на секционных заседаниях были представлены доклады специалистов из разных областей. Предприятия продемонстрировали свои новые разработки и технические решения, востребованные при осуществлении капремонта. Мероприятие прошло при участии Государственной Думы, Минстроя России и государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию ЖКХ, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Его организовали Общественная палата Москвы и НП «АВОК». Среди партнеров – компания «Данфосс».

Антон Белов, заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс», рассказал о текущем состоянии нормативной базы капитального ремонта и некоторых проблемах, связанных со сложившейся практикой ее применения. Он подчеркнул, что альтернативы энергосбережению в многоквартирных домах (МКД) нет и что капитальный ремонт должен быть энергоэффективным по своей сути. Был представлен опыт компании при реализации комплексного подхода в региональных программах капитального ремонта МКД, который обеспечивает снижение энергопотребления до 45%. В рамках заседания по теме «Учет и регулирование расхода тепловой энергии и горячей воды. Индивидуальные тепловые пункты» выступил Дмитрий Маликов, ведущий инженер по работе с проектными организациями компании «Данфосс». Он представил практику применения в Москве и Московской области блочных тепловых пунктов (БТП), за счет которых обеспечиваются высокие темпы модернизации систем теплоснабжения.

На выставке «Данфосс» продемонстрировал технические разработки и решения, актуальные при проведении капремонта жилого фонда. Среди главных экспонатов – БТП серии US и сборный теплообменник марки «РИДАН», необходимый при закрытии систем ГВС. За автоматизацию регулирования теплоснабжения отвечают клапан VFM2 с приводом AME 655 и «умная» термостатика для систем отопления. Возможности точного регулирования теплопотребления в квартирах и типовое проектирование обеспечивают готовые узлы TDU и DSM-R. Представленные на выставке и конференции новинки оборудования и перспективные решения вызвали большой интерес у региональных операторов капитального ремонта и управляющих компаний, привлекли внимание специалистов инжиниринговых компаний, проектных и монтажных организаций, служб эксплуатации.

По материалам пресс-службы «Данфосс»



