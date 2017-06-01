ЧТПЗ оснастит импортозамещающей продукцией объекты «Газпрома»

В рамках выездного совещания, посвященного результатам и перспективам взаимодействия ПАО «Газпром» с предприятиями металлургического и машиностроительного комплекса России, «Газпром» и Группа ЧТПЗ заключили долгосрочный договор на серийное производство, поставку, техническое и сервисное обслуживание трубной продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Соглашение подписали Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и акционер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Согласно договору, Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) будет поставлять трубы для строительства подводных и береговых промысловых трубопроводов для обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений «Газпрома», расположенных на шельфе Охотского моря. Поставки включают стальные электросварные прямошовные трубы диаметром 508 мм и толщиной стенок от 20,6 до 24,9 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.

По словам представителей компании, на сегодняшний день Группа ЧТПЗ способна оперативно обеспечить производство труб для освоения Киринского и Южно-Киринского месторождений в соответствии с требованиями «Газпрома». Производственные мощности предприятий позволяют обеспечить потребности компании на 100% и полностью заместить импортные аналоги.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



