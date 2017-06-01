Сумское НПО обеспечит оборудование немецкого производителя

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Украина) и компания Ingenieurburo R. GroBmann GmbH & Co. KG (IBG) из Германии подписали контракт на поставку турбокомпрессорного агрегата с общестанционной техникой. Согласно последним договоренностям, сумским машиностроителям необходимо изготовить турбокомпрессорный агрегат мощностью 12 МВт (ТКА-Ц-12) на базе двухкорпусного трехсекционного центробежного компрессора, состоящего из корпуса низкого давления и двухсекционного корпуса высокого давления.

Заказчик также ожидает ряд сопутствующего оборудования, среди которого блоки сепараторов: входной, концевой, а также промежуточные, рассчитанные на низкое и высокое давление. Кроме того, поставкой охватываются электротехнический блок, комплекты защитных решеток и трубопроводной арматуры для межблочной обвязки компрессорной линии.

Данная продукция предназначена для компримирования и транспортировки попутного нефтяного газа в газотранспортную систему. Она востребована в рамках расширения компрессорной станции, реконструкцию которой будет проводить компания IBG. Отгрузка готовой техники запланирована на конец четвертого квартала 2017 года.

По материалам ПАО «СНПО»



