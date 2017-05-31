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БКЗ поставил оборудование для якутской золотодобывающей компании

31 мая, 2017 8

В рамках реализации проекта «Гросс» по золотодобыче в республике Саха (Якутия) ООО «Барнаульский котельный завод» отгрузил ООО «Нерюнгри-металлик» комплекты редукционно-охладительных установок производительностью 65 т/ч. Специалисты БКЗ осуществят шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования непосредственно на месте эксплуатации – в главном корпусе ТЭЦ месторождения «Гросс». Редукционно-охладительные установки были рассчитаны, спроектированы и изготовлены в соответствии с ТЗ заказчика.

По материалам ООО «БКЗ»


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