ИФАЗ отгрузил очередную партию арматуры для Запорожской АЭС

В производственных цехах Ивано-Франковского арматурного завода были изготовлены задвижки атомной группы ИА11165-300-04, предназначенные для установки на АС в качестве запорных устройств трубопроводов систем, важных для безопасности. Основные характеристики данных задвижек:
1. Присоединение под приварку.
2. Диапазон рабочих температур до +250°С.
3. DN 50-800.
4. Рабочее давление: 1,0 МПа для DN 50-150 и 2,5 МПа для DN 50-800.
После успешных испытаний задвижки отправлены на Запорожскую АЭС.
По материалам пресс-службы ПАО «ИФАЗ»