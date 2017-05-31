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ИФАЗ отгрузил очередную партию арматуры для Запорожской АЭС

31 мая, 2017 8

В производственных цехах Ивано-Франковского арматурного завода были изготовлены задвижки атомной группы ИА11165-300-04, предназначенные для установки на АС в качестве запорных устройств трубопроводов систем, важных для безопасности. Основные характеристики данных задвижек:

1. Присоединение под приварку.

2. Диапазон рабочих температур до +250°С.

3. DN 50-800.

4. Рабочее давление: 1,0 МПа для DN 50-150 и 2,5 МПа для DN 50-800.

После успешных испытаний задвижки отправлены на Запорожскую АЭС.

По материалам пресс-службы ПАО «ИФАЗ»


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