«АСТИМА» объявила о начале выпуска редукционных клапанов

Компания «Астима» начала выпуск новых регуляторов давления – редукционных клапанов АСТА серия Р06. Редукционный клапан АСТА серия Р06 предназначен для работы с жидкостями, воздухом и газом, сочетающимися с материалами клапана.

Все элементы корпуса нового клапана, за исключением эластомеров, выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 316. В линейке выпускаемых типоразмеров – G ½”, ¾”, 1”. Давление на входе до 25 бар. В зависимости от используемых пружин выходное давление клапанов может быть настроено в следующих диапазонах: от 1 до 6 бар; от 4 до 10 бар; от 8 до 13 бар. Клапаны со стандартным диапазоном выходного давления от 1 до 6 бар поддерживаются на складе. Клапаны других диапазонов могут быть изготовлены на производстве в течение 2-3 дней.

Как отмечают в компании, данные редукционные клапаны ранее уже использовались в качестве пилотов, установленных на производимых заводом мембранно-плунжерных клапанах АСТА серии Р02 и успели положительно себя зарекомендовать.

По материалам пресс-службы ООО «Астима»



