VALTEC расширил линейку коллекторов

Серия коллекторов из нержавеющей стали VTc.510.SS дополнена моделями с условным диаметром 1 ½” и диаметром выходных патрубков ¾”. Как правило, коллекторы VALTEC из нержавеющей стали с шагом выходов 100 мм используются в этажных узлах поквартирного учета тепловой энергии и воды в многоквартирных домах. Именно в этой области применения они особенно востребованы. Коллекторы VALTEC из нержавеющей стали рассчитаны на рабочее давление 8 бар и максимальную температуру рабочей среды 130 °С.

По материалам пресс-службы VALTEC



