Клапаны системы ПАЗ компании Metso будут установлены на новом нефтехимическом комплексе в Омане

Компания Metso поставит 400 клапанов системы ПАЗ (противоаварийной защиты) для установки этиленового крекинга, которая входит в состав нового комплекса Liwa Plastics Industrial Complex (LPIC) в Сохаре, Оман. Новый комплекс будет перерабатывать легкие фракции нефтепродуктов, получаемых на нефтеперерабатывающем заводе и заводе по производству ароматических углеводородов компании Orpic (Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company) в Сохаре, а также заниматься оптимизацией широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), извлекаемых из поставляемого в данный момент природного газа.

«Мы рады, что компания Orpic доверилась опыту Metso в подборе такого ответственного оборудования, как запорная арматура для ее нового нефтехимического комплекса. Клапаны системы ПАЗ широко используются во всем мире на нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтехимических комплексах и заводах по производству сжиженного природного газа. Высочайший уровень безопасности и подтвержденная практикой надежность - вот сильные стороны клапанов нашей компании», - сказал Хейкки Воутилайнен, Руководитель отдела продаж международных проектов подразделения Flow Control компании Metso.

Поставка охватывает клапаны системы ПАЗ диаметром от 6 до 40 дюймов, которые войдут в состав системы противоаварийной защиты. Клапаны оборудованы интеллектуальным устройством Neles ValvGuard с электромагнитным приводом, которое может контролировать состояние клапана, выполнять тестирование в реальном времени и автоматически выдавать отчеты, что позволяет производить техническое обслуживание по потребности. Кроме того, для обеспечения наивысшего уровня выполнения монтажа, ввода в эксплуатацию и операционной работы контракт также включает в себя возможность обучения персонала и предоставления сервиса на территории заказчика.

Контракт входит в портфель заказов Metso за первый квартал 2017 года. Стоимость контракта не разглашается. Поставка клапанов запланирована на начало 2018 года. Ранее компания Metso была выбрана поставщиком клапанов аварийного останова и регулирующих клапанов для проекта оптимизации нефтеперерабатывающего завода Orpic в Сохаре (Sohar Refinery Improvement Project, SRIP).

На сегодняшний день линейка регулирующих клапанов Neles компании Metso является одной из наиболее полных на рынке. В ней представлены шаровые клапаны, поворотные клапаны с верхним разъемом, поворотные заслонки с тройным эксцентриком диска, поворотно-плунжерные клапаны с эксцентриком и сегментные клапаны. Все автоматические отсечные клапаны Metso соответствуют уровню надежности и безопасности (SIL2, SIL3). Согласно необходимому системному уровню надежности, клапаны Metso могут комплектоваться различным дополнительным оборудованием КИП.

По материалам пресс-службы Metso



