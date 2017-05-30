«Данфосс» представил технические решения для ИТП и ELCO для газовой котельной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25 мая 2017 г. прошел семинар-практикум «Актуальные вопросы реализации технических решений на базе котельного оборудования ELCO Heating Solutions и оборудования Danfoss». Интерактивное мероприятие подобного формата было впервые организовано в России специалистами ведущих мировых компаний-производителей энергоэффективного оборудования.

Участники семинара – партнеры «Данфосс» и ELCO – рассмотрели технические и коммерческие аспекты совместимости решений на базе крышной газовой котельной и индивидуального теплового пункта (ИТП). В рамках теоретической части были представлены технологии по автоматизации регулирования теплопотребления в ИТП и оценен энергосберегающий эффект применения технических решений «Данфосс». Также были представлены особенности реализации проектов котельных на оборудовании ELCO Heating Solution. В рамках практикума участники были разделены по командам, каждая из которых оценивала разные технические решения на примере одного стандартного жилого дома. В итоге специалисты предложили целый ряд интересных рекомендаций по усовершенствованию инженерных систем.

В работе семинара принял участие Денис Галиев, представитель «Ассоциации строителей Урала» и член оргкомитета 100+ Forum Russia. С организаторами мероприятия была достигнута договоренность о том, чтобы идею практикума применить на инженерно-строительном форуме, который пройдет в Екатеринбурге осенью

2017 года. В его рамках состоится IV международный форум высотного и уникального строительства и выставка новейших технологий.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



