На склад «Эго Инжиниринг» поступили новые трубы и фитинги POLYTRON STILTE

На складе компании «Эго Инжиниринг» появились трубы и фитинги POLYTRON STILTE для комплектации систем малошумной канализации, которые в 2017 году начал производить российский завод «ПРО АКВА». Трехслойные трубы обладают повышенной жесткостью и способностью создавать акустический комфорт в помещении. Гарантия на продукцию POLYTRON STILTE составляет 10 лет.

Трубопроводы POLYTRON STILTE выпускаются из композита на базе полипропилена. Конструкция состоит из трех слоев: наружный и внутренний слои сделаны из полипропилена с добавлением специальной краски пастельно-голубого цвета, а средний слой состоит из минерализованного полипропилена. Благодаря использованию композитов, трубы и фитинги имеют значительную жесткость, а минеральные добавки дают возможность минимизировать температурное расширение и снизить теплопроводность. При этом трубопроводы сохраняют все преимущества полипропилена, в том числе и стойкость к высоким температурам до 95° при кратковременном периоде.

Трубы и фитинги POLYTRON STILTE выпускаются в четырех типоразмерах DN/OD 32, 40, 50 и 110 мм. Трубопроводы серии POLYTRON STILTE полностью совместимы с трубами и фитингами для внутренней канализации POLYTRON COMFORT.

По материалам ООО «Эго Инжиниринг»



