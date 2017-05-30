VALTEC внес изменения в конструкцию крана

Пресс-служба компании VALTEC сообщает об изменении конструкции дренажного крана VT.430. Как отмечают в компании, практика эксплуатации показала, что в подавляющем большинстве случаев крышка на кране не востребована потребителем, поэтому данный элемент исключен из комплектации. Это позволило предложить изделие по еще более привлекательной цене. Напомним, дренажный кран VT.430 используется в качестве

запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок.

По материалам пресс-службы VALTEC



